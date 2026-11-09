藥華藥財報／前三季賺76億元、獲利大增EPS 18.43元 雙引擎衝刺2027

藥華藥（6446）9日晚間公布今年前三季財報，前三季稅後淨利76.02億元，較去年同期大增1.13倍，每股稅後純益（EPS）18.43元；隨著真性紅血球增多症（PV）市場持續擴張，原發性血小板增多症（ET）新適應症開始貢獻營收，法人看好PV、ET雙引擎將帶動第4季及2027年營運成長。

藥華藥前三季累計營收197.37億元，營業毛利184.75億元，毛利率達93.6%；營業利益83.71億元，營業利益率42.4%，稅後淨利76.02億元，淨利率約38.5%，反映Ropeg全球商業化規模擴大，帶動公司維持高獲利水準。

藥華藥日前剛公布10月營收28.4億元，月增7.6%、年增102%，再創單月歷史新高。主要受惠Ropeg在美國PV市場銷售穩健成長，加上今年7月上市的注射筆新劑型提升病患用藥便利性，帶動美國市場銷售呈雙位數成長。

藥華藥的Ropeg，目前ET新適應症已在美國、日本等主要市場上市銷售，公司預期11月起相關銷售貢獻將逐步放大，成為推升第4季及明年營收的重要動能。這項藥物已相繼取得台灣、日本、美國及中國大陸ET藥證，新加坡衛生科學局（HSA）也正式受理ET藥證申請。隨著各國藥證及市場准入進度推進，ET適應症可望逐步擴大商業化規模，法人看好2027年將成為另一項主要營收成長來源。

除既有市場外，藥華藥也積極拓展亞太布局。澳洲子公司10月正式進駐墨爾本，啟動PV及ET兩項適應症藥證申請準備，並與當地臨床研究機構Novotech簽署合作備忘錄，深化澳洲與美國骨髓增生性腫瘤（MPN）醫療專家合作網絡，為後續市場開發預作準備。

在臨床研究方面，近期獲美國專業醫療媒體AJMC報導的研究指出，Ropeg藥物暴露量與JAK2V617F突變負荷下降具有顯著相關性，顯示其除控制血球數值外，也具有影響疾病相關異常細胞的潛力，為疾病修飾療法提供進一步研究依據。

此外，研究顯示亞洲與白種人病患的療效表現一致，有助於支持Ropeg在不同地區的臨床評估及醫學溝通。國際市場研究機構TBRC則指出，亞太地區預期將是Ropeg市場成長最快的區域，長效型干擾素的市場需求受到關注。

藥華藥表示，隨著PV市場持續滲透、ET新適應症銷售逐步放量，以及亞太市場拓展，公司正由單一適應症朝多市場、多適應症布局發展。法人認為，ET上市後的銷售成長速度，將是觀察藥華藥2027年營運表現的重要指標。