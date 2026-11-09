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閎康處分大陸事業獲利翻倍 前三季每股純益9.33元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供

半導體檢測大廠閎康（3587）公布前三季財報，本業前三季每股純益（EPS） 9.33元，不計上海公司一次性盈餘匯回所得稅影響數1.85億元，若加計所得稅影響數，EPS為6.68元，今年前三季較去年大幅成長2.19倍，整體獲利超乎水準。

閎康第3季營運成長主要受惠次世代AI晶片、高頻寬記憶體（HBM），矽光子元件成份分析讓SA滿載，可靠度驗證RA亦明顯受惠，架構升級全面帶動材料分析（MA）及故障分析（FA）需求，加上日本北海道與名古屋等海外實驗室業務貢獻所致。

閎康今日同步公告10月營收3.38億元，年增10.19%，月減1.23%，主因10月假期及颱風假致工作天數較少營收略減；1～10月累計營收33.83億元（停業部門另列），年增16.96%。

閎康董事長謝詠芬指出，公司長期深耕高階記憶體材料分析，在分析高階記憶體的案件中，已累積大量執行深寬比高達180:1之原子層沉積（ALD）鍍膜及FIB／TEM檢測技術的實務經驗，相關技術能力均大幅領先同業。尤其隨著3D NAND等高階記憶體朝更高層數與高密度結構發展，深孔內部薄膜均勻性、材料覆蓋率及界面完整性已成為影響良率的關鍵。閎康透過高深寬比ALD鍍膜技術，結合聚焦離子束（FIB）精密截面製樣與穿透式電子顯微鏡（TEM）進行奈米級結構觀測，可深入解析深孔側壁、孔底及多層薄膜界面的微觀缺陷，協助客戶改善製程良率，並進一步提高高階檢測案件的技術門檻與附加價值。

法人表示，AI半導體正朝邏輯與記憶體跨廠整合發展，加上2奈米電晶體由FinFET轉向環繞閘極（GAA）架構，材料界面與奈米級缺陷分析難度同步提高。閎康憑藉180:1高深寬比ALD鍍膜、FIB／TEM技術及多年累積的高階記憶體分析經驗，已接獲海外多家大廠的訂單；先進製程與HBM及異質整合封裝帶動的高單價檢測商機，進一步優化產品組合，成為未來營收與獲利成長的重要動能。

閎康 每股純益 大陸

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