南紡第3季EPS 0.06元 兩產線喊停

南紡（1440）董事會昨（9）日通過第3季財報，前三季稅後純益3.36億元、每股純益0.2元，較去年同期由虧轉盈；董事會並決議暫停太子廠直紡原絲及瓶用酯粒產線，兩項產品占今年前九月合併營收約27%。

公司表示，面對需求萎縮及中國大陸、東南亞產能傾銷造成的削價競爭，停產是為減少虧損；另，同日通過高階人事案，總經理江俊謀因退休卸任，由南紡建設營運長莊景堯接任。

南紡第3季營收33.81億元，年增約4%；營業毛利3.03億元，年增約36%，營業損失1.28億元，較去年同期的1.9億元收斂。不過，受業外收入及採用權益法認列的關聯企業收益挹注，第3季稅後純益1.1億元，年增逾22倍，每股純益0.06元。

累計前三季營收99.44億元，年減約10.8%；營業損失由去年同期的4.34億元縮小至2.39億元。業外收入及權益法認列收益挹注下，稅後純益3.36億元，較去年同期虧損0.66億元轉盈，每股純益0.2元。