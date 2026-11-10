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巨大第3季EPS 0.85元 毛利率揚
巨大（9921）第3季營運回溫，受惠歐洲及中國大陸市場新品熱銷、自有品牌銷售成長，單季營收連兩季正成長，毛利率提升至23.9%，營業利益年增29%，本業獲利持續改善。
巨大昨（9）日公布第3季財報，單季毛利率23.9%，較去年同期21.5%提升2.4個百分點；營業利益5.1億元，年增29%；稅後純益3.3億元，年減5.7%，每股稅後純益（EPS）0.85元，低於去年同期0.89元。累計前三季營收455億元，年減5.1%，衰退幅度較上半年收斂；營業利益13.2億元，年增4.7%；稅後純益7.65億元，年減15.7%，EPS 1.96元。
巨大表示，隨著全球自行車市場逐步回溫，新年度旗艦車款熱銷，帶動歐洲及大陸市場前三季業績優於去年同期，北美市場則受通膨及總體經濟影響，需求仍相對疲弱。
獲利改善關鍵在於自有品牌高價值產品銷售增加，加上今年不必像去年大幅折扣出清庫存，有效推升毛利率。雖然代工業務受到去年高基期及輸美出貨減少影響，但自有品牌成長彌補部分缺口，帶動前三季營業利益由上半年年減轉為年增。
展望後市，巨大將持續推出高附加價值新品，優化產品組合及供應鏈效率，掌握全球自行車市場復甦商機，力拚營收與獲利同步改善。
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