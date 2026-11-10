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麗豐第3季EPS 2.8元 業外挹注
麗豐-KY（4137）昨（9）日公告第3季合併營收10.85億元，季增10.38%、年增5.89%；營業利益2.43億元，加上業外財政補貼收入1,787萬元人民幣挹注，稅後純益2.31億元，每股純益（EPS）2.8元，年增40%。
麗豐-KY累計2026年前三季合併營收29.87億元，年增7.61%，營業利益5.24億元，稅後純益4.72億元，EPS為5.72元，年增7.92%，獲利已賺達去年全年的80.22%。
麗豐-KY表示，第3季受惠於核心美容加盟體系持續優化門店經營體質，集團策略已從過往追求數量擴張，轉向堅持高標準加盟要求並推進「去蕪存菁」。
展望2026年第4季，麗豐-KY維持審慎樂觀。集團持續深化「年輕化、智能化、國際化」發展戰略，通路端透過「輕型店」與未來「新型店」等多元加盟模式，彈性對接市場需求並加速高品質拓展。
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