麗豐第3季EPS 2.8元 業外挹注

世芯-KY（3661）法說會後，花旗及摩根士丹利（大摩）證券雙雙出具最新報告，針對後市展望及評價，兩家外資對目標價的看法出現些微變化。其中花旗首開外資圈第一槍，將世芯-KY目標價由6,800元調降至6,000元，但維持「買進」評等；大摩則維持「優於大盤」評等與目標價5,888元。

2026-11-10 01:21