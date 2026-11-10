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王品、饗賓上月業績 刷新同期紀錄
多檔餐飲股昨（9）日公告10月營收，揚秦（2755）單月營收創歷史新高，八方雲集為上市以來次高；王品與饗賓集團10月營收皆創同期新高，其中王品已連九個月改寫同期紀錄，且前十月兩岸營收突破200億元，達216.7億元，年增12.5%。
揚秦10月營收3.14億元，年增15.74%；前十月營收29.47億元，年增18.23%，創同期新高。八方雲集10月合併營收8.19億元，年增6.99%；前十月營收78.24億元，年增7.87%，創同期新高。
王品10月合併營收21.3億元，年增8%。其中台灣事業群營收17.2億元，年增6.91%；大陸事業群營收4.1億元，年增12.77%。饗賓10月合併營收11.16億元，年增11.33%，創同期新高；前10月營收115.92億元，年增21.44%，續創同期新高，已達去年全年營收的99.2%。
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