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新光鋼10月績年增56%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

AI資料中心、半導體廠房及相關基礎設施建設需求升溫，新光鋼（2031）受惠工程用鋼需求增加、產品組合改善，前三季稅後純益21.18億元，每股純益（EPS）6.59元，已超越去年全年；10月營收更年增56%，第4季營運動能看好。

新光鋼昨（9）日公布10月合併營收17.74億元，年增56.19%，主要受惠國內需求增加、鋼材出貨強勁；累計前十月營收162.02億元，年增10.97%。其中，9月、10月營收分別年增37.1%、56.2%，連兩個月繳出強勁成長，反映國內工程用鋼及產業投資需求持續發酵。

新光鋼看好AI相關投資由伺服器、運算設備擴大至科技廠房、資料中心及周邊基礎設施，帶動鋼材需求增加。隨著科技業持續擴大資本支出，加速廠房興建及設備建置，相關工程所需鋼板、鋼構及裁剪加工業務，成為公司爭取新訂單的重要方向。

尤其半導體先進製程、先進封裝及AI資料中心建設，對廠房結構、承重能力及工程交期要求較高，有利具備鋼材加工、專案供料及交貨整合能力的業者爭取商機。新光鋼透過鋼材加工與通路布局，掌握科技廠房及大型工程需求，持續強化接單能力。

獲利方面，新光鋼前三季營業毛利19.11億元，較去年同期10.77億元大增77%；毛利率由去年同期約8%提升至13.24%，增加5.24個百分點，顯示產品組合改善與成本控管效益，已反映在本業獲利。

前三季營業利益13.69億元，較去年同期6.63億元倍增，營益率由4.92%攀升至9.49%，增加4.57個百分點。營收成長幅度雖不到一成，營業利益卻成長逾一倍，凸顯鋼材加工附加價值提升及成本優勢帶來的獲利效益。前三季營業外收支淨利益10.79億元，推升稅後純益21.18億元。

EPS 營收 新光鋼

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