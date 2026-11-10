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潤隆前三季EPS 3.17元 建案讓利助攻

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

指標營建業者潤隆（1808）昨（9）日公告財報，第3季稅後純益4.96億元，去年同期則為虧損，單季每股純益EPS）0.61元；累計今年前三季稅後純益27.42億元，也較去年同期轉正，累計每股純益3.17元。

潤隆今年進入完工交屋潮，潤隆表示，今年上半年已認列總銷99億元「市政愛悦」、總銷106億元「VVS1」等案，下半年預計有總銷57.24億元的台南「潤隆鉑悦」、總銷67.69億元的桃園「溫莎堡」可望交屋，兩案都已售九成以上，合計全年完工量約300多億元。

此外，總銷108億元的台北市文山區「信義富境」成屋案，則是賣一戶就可認列一戶，全年動能無虞。

推案量方面，潤隆表示，下半年預計推出總銷84.87億元的台中水楠「當代一邸」，若執照審議速度來得及，年底前也會推基隆德安段E、F案，總銷132.62億元，加上總銷102.03億元高雄「灣流一號」，合計全年推案量達319.5億元。

潤隆表示，房市歷經長時間盤整後，近期已逐漸出現築底回溫跡象，無論每周賞屋來客數或實際成交量，均呈現緩步回升趨勢，顯示市場買氣正逐步恢復。

不過，現階段購屋族群仍相當精打細算，價格與優惠條件成為影響成交的重要關鍵，因此集團持續採取「有感讓利」策略，以提高買方進場意願。

潤隆指出，受到央行第七波選擇性信用管制影響，房市買氣受到壓抑，建案去化速度明顯放緩，但市場並非沒有需求，而是購屋族面對貸款條件趨嚴、資金壓力增加，出手態度更加謹慎，決策時間也隨之拉長。

為打破買賣雙方觀望僵局，公司積極調整銷售策略，透過實質優惠提高產品吸引力。從近期銷售表現觀察，讓利策略已逐漸發揮效果，消費者接受度相當高，旗下個案成交表現普遍改善，整體去化速度也逐步回歸穩定。

建案 每股純益 EPS

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