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業內外助攻 晶華前三季賺逾一股本 年增近四成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
晶華董事長潘思亮。晶華／提供
晶華董事長潘思亮。晶華／提供

晶華（2707）董事會昨（9）日通過2026年前三季財報，稅後純益14.14億元，年增39.95%，每股純益（EPS）11.1元。

晶華昨日公告，董事會並授權董事長在收購價金不超過新台幣10.16億元範圍內，洽談收購美國舊金山洲際Mark Hopkins飯店土地及建物。晶華表示，目前尚未簽署正式買賣契約，交易條件及是否完成收購仍待協商與相關程序確認。

晶華公告第3季財報，季營收16.92億元，年增7.74%、季增1.66%；稅後純益3.15億元，年增6.25%。前三季營收53.02億元，年增5.94%，營業利益13.82億元，年增13.77%。

公司表示，前三季獲利成長主要受惠於出售子公司Regent Hospitality Worldwide, Inc. 13%股權予IHG，認列稅後處分利益2.62億元。若排除此一次性利益，獲利表現仍優於去年同期，主要反映旗下飯店營收與獲利均成長，麗晶精品營收及獲利也維持雙位數成長。

受惠於10月連假及國旅補助，晶華10月營收5.86億元，年增8.97%；累計前十月營收58.88億元，年增6.23%，創同期新高。公司表示，10月住房率及平均房價表現均優於預期，年底企業聚餐、會議及尾牙需求也帶動餐飲業績。

此次董事會授權洽購的Mark Hopkins位於舊金山Nob Hill，樓高19層、共有383間客房，設有餐飲、宴會會議設施及Top of the Mark景觀酒廊。晶華與洲際酒店集團（IHG）已透過Regent麗晶品牌合作，若交易完成，將進一步拓展海外旅館布局。董事會也通過設立新的台灣子公司，以配合未來美國旅館業務規劃。

展望第4季，晶華表示，旗下酒店延長線上旅展銷售至11月30日，整合住宿、餐飲及泡湯商品，預期整體銷售可突破億元，並為第4季營收及明年上半年住房、餐飲業績帶來挹注。年底企業尾牙春酒訂單也持續增加，台北晶華、台南晶英爭取企業宴席需求。

晶華 財報 EPS

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