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智邦上月業績月增10% 啓碁+4%
網通族群10月營收亮眼，智邦（2345）創歷史單月新高，啓碁、智易、中磊則為歷年最強10月。
智邦10月營收446.62億元，月增10.6%，年增91.2%；前十月營收3,310.65億元，年增 65.8%。法人看好，客戶拉貨需求持續成長，推升智邦本季營收可望再寫新猷
啓碁受惠高階企業端網通與營運商拉貨強勁，10月營收169億元，月增4.8%，年增77.8%；前十月營收1,341億元，年增44.7%，創同期新高。
中磊10月營收75.1億元，月增一成，年增63.6%；前十月營收666億元，同期新高。法人表示，近期中磊持續受惠四大主軸成長。
智易10月營收49.2億元，較9月新高紀錄減2.8%，年增10.4%；前十月營收462億元，年增4%，同期新高。
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