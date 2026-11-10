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新應材Q3每股賺5.87元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

應材（4749）昨（9）日公布第3季毛利率47.57%，季增3.04個百分點，年增5.3個百分點；稅後純益5.51億元，季增81.2%，年增90.1%，每股純益5.87元，毛利率、稅後純益、每股純益均改寫單季歷史新高紀錄。

新應材前三季毛利率45.88%，年增3.14個百分點；稅後純益11.95億元，年增52.8%，每股純益12.83元，獲利超越去年全年。展望本季營運，公司強調，將隨客戶加速2奈米製程量產呈逐步升溫走勢。

新應材昨天並公告，董事會決議上半年盈餘每股配發現金股利4.5元，並決議申購彰濱產業園區土地，做為擴產用地。

新應材主力產品為半導體先進製程光阻週邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。

隨著主要客戶在台灣新竹寶山廠、高雄廠與美國亞利桑那等地加速先進製程產能布局，對高階黃光微影特化材料的需求持續擴大，新應材同步受惠。

新應材除現有已量產與驗證中的表面改質劑、底部抗反射層（BARC）、洗邊劑（EBR）與清洗劑（Cleaner）外，也針對2奈米等先進節點全力開發對應的次世代先進微影材料，將直接受惠於次世代製程的材料換代與採用率提升。

應材 毛利率 每股純益

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