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佳世達AI業務將爆發 董座陳其宏：1.6T高速交換器年底小量出貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
佳世達。 佳世達／提供
佳世達。 佳世達／提供

佳世達（2352）AI業務迎來爆發期，公司昨（9）日於法說會預告，明年AI伺服器營收將較今年激增五倍以上，董事長陳其宏並透露，AI伺服器與1.6T高速交換器年底小量出貨，預計明年第2季開始，AI伺服器將明顯貢獻營運。

佳世達總經理柯淑芬指出，佳世達聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大AI業務範疇，並加速進入產品化、量產與出貨。

佳世達第3季高附加價值事業單季營收突破300億元，創近四年新高；稅後純益5.48億元，季減7.7%，年增118%，每股純益0.35元。公司預期，本季營收大致與第3季相當，2027年網通、醫療及智能方案事業群將持續成長，AI相關業務將是主要成長動能。

明年AI業務將迎來爆發，預期2027年AI伺服器營收會比今年成長至少五倍，陳其宏預估，相關效益預計明年第2季開始逐步放量，從全年度集團整體業務來看，智能方案事業群、網通及醫療事業群皆會看到高成長。

佳世達智能方案事業群總經理曾文興表示，智能方案事業群發展聚焦AI資料中心基礎建設、邊緣AI，以及智慧垂直應用。其中，AI資料中心基礎建設方面，集團算力團隊由其陽主導，已拿到數個伺服器新案，伴隨市場需求持續強勁，正積極開發二階（Tier 2）與三階（Tier 3）潛在客戶。

佳世達網路通訊事業群總經理李良相說，網通事業第4季因在關鍵零組件陸續到位、產能調配及客戶訂單狀況，預期本季相關業務季比和年比維持雙位數成長。

佳世達 伺服器 營收 陳其宏

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