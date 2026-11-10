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遊戲股王鈊象Q3賺逾一股本獲利創高 每股純益12.46元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
鈊象董事長李柯柱。聯合報系資料照
鈊象董事長李柯柱。聯合報系資料照

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告第3季稅後純益35.11億元，季增7.5%、年增25.7%，創新高，每股純益12.46元。累計前三季每股純益35.24元。

鈊象第3季營收67.46億元，季增5.2%、年增25.3%，稅後純益35.11億元，季增7.5%、年增25.7%，營收及獲利同步改寫新猷，每股純益12.46元，累計前三季營收194.24億元，年增18.8%，稅後純益99.29億元，年增26.3%，每股純益35.24元。

展望本季，鈊象董事長李柯柱日前表示，公司在美業務拓展順利，營收比重也從今年3月的11%，擴大為14%，估計該市場營收比重將逐步提升，並成為公司未來業績成長主要動能之一。鈊象昨天股價收747元，上漲11元。

針對明年營運，李柯柱強調，公司追求的是營運長期穩健成長，今年以來的營收數字也符合預期，而第4季在美國、東南亞市場業務帶動下，估計動能依然相當強勁，明年則因市場持續擴大，有信心會比今年更好。

鈊象正積極擴大美國遊戲授權布局，目前已攜手合作夥伴從原先美國三大州擴展到其他32州，成長動能開始轉強，有助於明年營運表現進一步提升。

據悉，目前全美共有35州具備合法合規的條件，鈊象過去三年透過合作夥伴深耕美國三大洲，並持有近六成市占率，每年都有雙位數成長，目前已啟動新拓展計畫，瞄準其他32州的商機。

若以區域營收看，目前東南亞占54%，台灣16%、美國14%、大陸5%，其他市場合計11%；其中，鈊象看好美國市場將是未來幾年主要成長動能。

鈊象 營收 每股純益

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