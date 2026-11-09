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逸達營收／10月1.25億元、較上月大增18.9倍 前列腺癌新藥將進軍大陸

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）9日公告10月合併營收約1.25億元，較上月大增1,895.4%；累計今年前十月合併營收約4.5億元，年增11.4%。

逸達表示，10月合併營收包含CAMCEVI 六個月劑型通過中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品上市許可里程金收入1.17億元、CAMCEVI三個月與六個月劑型美國與歐洲市場之銷售分潤權利金收入563萬元，以及勞務收入214萬元。

CAMCEVI 已獨家授權金賽藥業在中國進行商業化，範圍涵蓋所有現有及開發中的適應症，包括晚期前列腺癌、兒童中樞性性早熟（CPP）及停經前乳癌。隨著 CAMCEVI 42 mg（六個月劑型）取得 NMPA 核准用於晚期前列腺癌，金賽藥業陸續規劃中國市場之上市事宜。

此外，金賽藥業亦已於 2026 年 5 月就亮丙瑞林注射乳劑的新增適應症「停經前乳癌」提交補充新藥申請（supplemental New Drug Application, sNDA），並已獲 NMPA 受理，進入實質審查。

CAMCEVI 三個月劑型已取得美國與歐洲藥證。歐洲方面，授權夥伴 Accord Healthcare 已於德國市場啟動商業銷售，並規劃陸續推進其他歐洲國家上市；三個月劑型之銷售分潤自 9 月起開始認列。

美國方面，目前相關上市準備作業進行中。隨著六個月與三個月雙劑型產品組合逐步到位，可望滿足不同病患及醫療需求，進一步提升產品市場滲透率及商業價值。

營收 前列腺癌 大陸

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