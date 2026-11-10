富邦媒雙引擎加持 催動營運

電商龍頭富邦媒（8454）昨（9）日舉行法說會，總經理谷元宏表示，上季核心電商GMV（成交總額）逐季攀升走勢，年增11.4%；營運現金流較去年大幅增加。成長動能受惠自營1P穩健擴展與平台3P（momo店+）雙引擎加持。

谷元宏觀察，今年電商競爭型態已全面轉入服務品質、物流配送與資安信任度的深水區。momo深耕會員制，新推出的299元年繳方案成功吸引廣大消費者加入，數據顯示會員加入後消費頻次與貢獻度明顯躍升；藉由擴大商品交易規模，不僅帶動「薄利多銷」，會員流量的外溢效益更推升站內高毛利的零售媒體廣告收入。

在平台業務擴展上，目前將3P（商家開店）業務視為重要成長曲線。他坦言，momo在長尾商品領域起步較晚，借鏡國際成熟電商案例，3P抽成模式雖僅認列手續費淨額，但對整體毛利結構有長期提升效果。