世芯目標價 花旗降至6,000、維持買進評等

世芯-KY（3661）法說會後，花旗及摩根士丹利（大摩）證券雙雙出具最新報告，針對後市展望及評價，兩家外資對目標價的看法出現些微變化。其中花旗首開外資圈第一槍，將世芯-KY目標價由6,800元調降至6,000元，但維持「買進」評等；大摩則維持「優於大盤」評等與目標價5,888元。

花旗分析，隨著業務規模擴大，晶圓預購金額隨之增加，營運資金需求、客戶付款條件以及未來是否需要額外融資，將成為決定營收成長規模與獲利表現的關鍵因素。因此，花旗基於總體經濟與AI政策的不確定性等，將目標價由6,800元下修至6,000元。

儘管如此，花旗對世芯-KY的中長期成長仍具信心，在N3專案出貨加速的帶動下，2027年成長動能強勁。

在次世代N2專案中，世芯目前擔任運算與I/O晶粒的唯一實體設計服務商，且客戶端指出僅有世芯-KY與客戶自身會向台積電下單N2晶圓，將大幅鞏固世芯-KY的產能分配、營收能見度及談判地位。

不過，花旗也提醒，預估2028年世芯-KY的營運瓶頸可能不再是客戶端需求，而是公司自身的資金調度能力與支應大規模晶圓採購的財務支援能力。

另一方面，大摩則維持世芯-KY的原目標價5,888元，評等為「優於大盤」。

大摩指出，此次法說會的最大驚喜在於世芯-KY成功贏得第二家美國高效能運算（HPC）客戶，該客戶可能為美國主要的雲端服務供應商（CSP）之一，預計最快於2027年第2季開始貢獻營收，全年營收規模可望達到10億美元。