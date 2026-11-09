三洋財報／第3季EPS 2.1元創次高紀錄 前三季EPS 5.57元寫新高

三洋實業（1472）9日召開董事會，通過經會計師核閱之2026年第3季及前三季財務報表。第3季稅後純益1.1億元，每股稅後純益（EPS）2.1元，創歷史次高紀錄。

累計今年前三季稅後純益為2.93億元，EPS達5.57元，不僅優於去年同期的5.1元，更刷新歷年同期新高紀錄。

三洋實業表示，隨著既有工程案持續依進度認列營收，加上今年新承攬大型工程陸續啟動，將強化三洋實業中長期營運動能。

三洋實業第3季營收突破10億元大關，達10.57億元，較上季成長6%，也比去年同期增加14%，創歷史單季新高。隨著營收規模擴大，本業獲利同步成長，營業毛利為1.5億元、季增7%，營業淨利為1.16億元、季增9%，單季稅後純益1.1億元，季增23%、年增30%，EPS為2.1元，優於上季的1.69元及去年同期的1.62元，僅次於2019年第2季的3.49元，為歷史單季次高水準。

第3季營收、毛利及獲利均較前季成長，主要受惠於各項工程依施工進度穩定推進，加上建造成本控管得宜，帶動整體營運表現提升。

就前三季表現而言，累計合併營收達29.67億元，年增9%；營業毛利4.24億元，年增3%；營業淨利3.29億元，年增6%；稅前淨利3.33億元，年增6%；稅後純益2.93億元，年增9%。前三季EPS達5.57元，優於去年同期的5.1元，創歷年同期新高，顯示公司在各項工程持續推進、營收規模穩步成長下，累計獲利表現亦有所提升。

三洋實業集團在手工程執行順利，各項專案均按計畫穩定推進，並隨工程進度逐步認列營收。目前集團主要在建工程涵蓋社會住宅、公共設施及交通建設等領域，其中較具規模的案件包括台南、屏東及高雄等地區的社會住宅工程，以及國家運動園區整體興設與人才培育計畫（第三期）工程、國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程、機場東側停車場新建工程等，持續為集團營運提供穩定挹注。

此外，三洋實業集團今年接單屢傳捷報，陸續取得高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程、國道7號高雄路段新建工程第C705S標（小港路段），以及高雄市政府白埔產業園區開發計畫等大型工程案，進一步擴充集團在手案量。隨著新承攬工程後續陸續開工及依施工進度認列，進而強化中長期成長動能。