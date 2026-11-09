廣達營收／10月3,532.5億元、年增翻倍 創歷史同期新高

代工大廠廣達（2382）10月合併營收出爐，達3,532.5億元，不僅相較去年同期翻倍成長，且同時還創下歷史同期新高，累計今年前十月合併營收為3.31兆元、年增99.9％，亦創歷史同期新高。法人推估，廣達今年第4季營運將有望再締新猷，2026年全年營運將有機會力拚達到翻倍成長水準。

廣達9日公告10月合併營收為3,532.50億元、月成長8.6％，寫下歷史同期新高，相較去年同期增加104％。針對10月出貨表現，廣達指出，本月筆電出貨量為270萬台，與今年9月相比明顯減少35.7％，不過AI出貨表現仍維持先前正向看法。

累計廣達今年前十月合併營收達3.31兆元、年增99.9％，同步寫下歷史同期新高。法人預期，廣達今年第4季合併營收在AI伺服器出貨續旺推動下，將可望推動本季合併營收再創新高水準，且全年合併營收更有機會達到翻倍成長表現。