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精誠資訊營收／10月、前十月皆改寫歷史同期新高 續衝AI市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

精誠資訊（6214）公布2026年10月合併營收為35.64億元，較去年同期成長11.6％；累計今年前十月合併營收為499.48億元，較去年同期增加39.6％，當月與累計營收雙創同期新高。

精誠資訊表示，10月營收主要受惠於大型企業客戶年度軟體授權與訂閱續約穩定推進、半導體與高科技製造業海外擴產，帶動的跨國IT設備採購需求提升。此外，中國大陸市場方面，企業在商用軟體的採購需求回溫，亦為整體營收增添動能。

展望未來，精誠資訊表示，台灣企業出海需求仍相當強勁，公司將持續協助台灣產業的出海布局，提供跨國跨境的維運服務，根據客戶需求，靈活運用海外設立的子公司、全球通路，以及生態圈合作夥伴等多樣資源組合，緊跟供應鏈全球化步伐，為企業解決出海繁瑣的行政流程與法令遵循等問題，加速企業海外服務上線。

營收 精誠 市場

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