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仁寶營收／10月持續升溫 繳出年增逾四成表現

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
仁寶電腦。 聯合報系資料照
仁寶電腦。 聯合報系資料照

仁寶（2324）公告今年10月合併營收達871.51億元，相較去年同期明顯成長超過四成，且累計今年前十月合併營收為7,695.27億元，呈現持續回升態勢。法人指出，仁寶後續將持續受惠於AI伺服器訂單動能加持，推動今年業績繳出優於去年成績單，2027年在德州新廠全面加持效應下，營運將可望更上層樓。

仁寶9日公告10月合併營收為871.51億元、月減7.7％，相較去年同期增加40.8％，為今年以來單月第四高。累計今年前十月合併營收年增22.4％至7,695.27億元。針對本季出貨展望，仁寶表示，今年第4季PC出貨動能將呈現趨緩，不過智慧裝置及伺服器產品將可望保持成長動能。

法人指出，仁寶受惠於混合實境智慧眼鏡、智慧手錶等智慧裝置進入出貨旺季，加上伺服器出貨動能續旺，預期今年第4季合併營收有望達到淡季不淡表現，且將帶動今年全年合併營收繳出優於去年表現。

仁寶 營收 法人

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