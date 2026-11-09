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世界健身營收／10月年增5.6% 連續二個月創單月新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身董事長柯約翰。聯合報系資料照
世界健身董事長柯約翰。聯合報系資料照

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）9日公布10月合併營收達10.03億元，月增0.3%、年增5.6%，為連續第二個月創單月營收歷史新高。世界健身董事長柯約翰並宣布，世界健身在台灣及泰國、澳洲等海內外持續拓點，明年全台總店數可望突破150家大關。

相較於9月份，世界健身營收成長動能主要受惠於會員收入成長1.1%所致。累計前十月合併營收97.45億元、年增7.6%，其中會員收入成長約8.8%、教練收入則成長6.7%，是今年營運成長主要動能。

在營運拓展上，柯約翰表示，世界健身本月將在台灣開設板橋華江與桃園藝文兩家新據點，全台營運總店數將達到145家，並計畫於2027年台灣總店數可突破150家以上大關。

在泰國市場方面，世界健身近期宣布啟動曼谷的第二家據點，並計畫在未來五年內拓展至30家門市，以成為該市場的健身領導品牌。

在澳洲市場部分，世界健身近期已將加盟網路延伸至雪梨、墨爾本和坎培拉等市場，預計到2028年底，總店數將從現有的60餘家，成長逾百家的規模。

柯約翰強調，世界健身正看到幾個關鍵國際市場的加速成長，整體而言，預期明年將迎來健康強勁的成長動能。

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