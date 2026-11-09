金雨因業務大幅縮減 將取消越南子公司投資案並依法辦理大量解僱員工

金雨（4503）9日傍晚在證券櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會，宣布因業務大幅縮減，將取消原訂越南子公司投資案，並進行人力結構調整，依規定辦理大量解僱員工。為保障受影響員工權益，公司也已依相關法令編製解僱計畫書。

金雨預計解僱通報日為11月10日。後續並依大量解僱勞工保護法、勞動基準法、勞工退休金條例及相關法令辦理。

至於設立越南子公司案，預計投資金額為1,323萬美元。考量全球經濟前景之不確定性與主要客戶合約到期不續約，董事會昨天也決議取消此投資案，並強調此次變更計畫主要確保資金運用的效益及維護股東權益，對公司財務業務無重大影響。

金雨今天公布前三季合併財報，合併營收4.25億元、年減19%，營業毛利1.24億元，稅後淨利2.54億元、年增303.1%，每股稅後純益3.25元。

金雨稍早於8月6日發布重訊，主因為主要客戶之一的樺漢科技採購等相關合約，於8月15日到期不再展延續約，因該客戶於民國114年度占公司個體財務報告銷售額的59.69%，為主要業務來源之一，合約終止造成業務大幅縮減。

金雨隨後又於8月10日發布重訊指出，公司前營運中心相關經理人等，於公司任職中及離職後，經初步調查疑有嚴重違反商業判斷、公司治理原則及營業秘密遵守等情事，致公司既有客戶訂單遭不當移轉至其他公司。

據了解，金雨8月10日發布重訊中，曾指出上述經理人為前營運中心總經理鍾煥祥、前副總經理黃兆榮及前業務部協理李國泰等人。

金雨董事長卓政懋表示，此部分相關法律責任已經公司財務、法務部門調查彙整中，公司相關部門將齊備事證，委請律師研議後，依法進行法律程序救濟，保障公司既有利益。

金雨經評估，短期內產能利用率將下降，且替代訂單的取得時程、產品組合尚需相當時程，為因應短期內核心產能與業務量縮減，並維持公司長期經營的健全性，強化公司後續競爭力，有進行人力結構調整之必要，並依規定辦理大量解僱員工事宜。