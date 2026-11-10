聽新聞
0:00 / 0:00

世界健身上月營收創高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）昨（9）日公布10月合併營收達10.03億元，月增0.3%、年增5.6%，為連續第二個月創單月營收歷史新高紀錄。

世界健身董事長柯約翰並宣布，世界健身在台灣及泰國、澳洲等海內外持續拓點，明年全台總店數可望突破150家大關。

相較於9月份，世界健身營收成長動能主要受惠於會員收入成長1.1%所致。累計前十月合併營收97.45億元、年增7.6%，其中會員收入成長約8.8%、教練收入則成長6.7%，是今年營運成長主要動能。

在營運拓展上，柯約翰表示，世界健身本月將在台灣開設板橋華江與桃園藝文兩家新據點，全台營運總店數將達到145家，並計畫於2027年台灣總店數可突破150家以上大關。

營收 世界健身

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

揚秦營收／10月創下單月歷史新高 累計也創紀錄

全家營收／10月97.6億元 單月、累月創同期新高

暄達營收／10月4,688萬元、創單月新高 年增67.15%

台康10月業績增2.8倍

相關新聞

世芯目標價 花旗降至6,000、維持買進評等

世芯-KY（3661）法說會後，花旗及摩根士丹利（大摩）證券雙雙出具最新報告，針對後市展望及評價，兩家外資對目標價的看法出現些微變化。其中花旗首開外資圈第一槍，將世芯-KY目標價由6,800元調降至6,000元，但維持「買進」評等；大摩則維持「優於大盤」評等與目標價5,888元。

遊戲股王鈊象Q3賺逾一股本獲利創高 每股純益12.46元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告第3季稅後純益35.11億元，季增7.5%、年增25.7%，創新高，每股純益12.46元。累計前三季每股純益35.24元。

三洋實業前三季EPS 5.57元

三洋實業（1472）公布第3季稅後純益1.1億元，EPS 2.1元，創歷史次高；累計今年前三季稅後純益為2.93億元，EPS達5.57元，寫下歷史同期新高。

富邦媒雙引擎加持 催動營運

電商龍頭富邦媒（8454）昨（9）日舉行法說會，總經理谷元宏表示，上季核心電商GMV（成交總額）逐季攀升走勢，年增11.4%；營運現金流較去年大幅增加。成長動能受惠自營1P穩健擴展與平台3P（momo店+）雙引擎加持。

新普Q3每股賺6.56元 Q4看淡

電池模組龍頭新普（6121）昨（9）日舉行法說會，第3季受到NB及手機業務不如預期影響，導致稅後純益降至12.13億元，季減27.6%、年減16.7%，每股純益（EPS）6.56元。展望後市，新普預期，第4季為傳統淡季，預期原物料漲價要明年下半才會緩解，2027年營運有望持平或成長。

佳世達AI業務將爆發 董座陳其宏：1.6T高速交換器年底小量出貨

佳世達（2352）AI業務迎來爆發期，公司昨（9）日於法說會預告，明年AI伺服器營收將較今年激增五倍以上，董事長陳其宏並透露，AI伺服器與1.6T高速交換器年底小量出貨，預計明年第2季開始，AI伺服器將明顯貢獻營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。