世界健身上月營收創高

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）昨（9）日公布10月合併營收達10.03億元，月增0.3%、年增5.6%，為連續第二個月創單月營收歷史新高紀錄。

世界健身董事長柯約翰並宣布，世界健身在台灣及泰國、澳洲等海內外持續拓點，明年全台總店數可望突破150家大關。

相較於9月份，世界健身營收成長動能主要受惠於會員收入成長1.1%所致。累計前十月合併營收97.45億元、年增7.6%，其中會員收入成長約8.8%、教練收入則成長6.7%，是今年營運成長主要動能。

在營運拓展上，柯約翰表示，世界健身本月將在台灣開設板橋華江與桃園藝文兩家新據點，全台營運總店數將達到145家，並計畫於2027年台灣總店數可突破150家以上大關。