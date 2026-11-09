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建新營收／10月2.88億元、歷年同期次高 高科技倉儲接單升溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

專業整合物流廠建新國際（8367）公布10月合併營收2.88億元，月增0.1%、年減2.8%，為同期次高；累計前十月營收27.80億元、年增3.9%，創歷年同期新高。建新表示，高科技倉儲接單持續升溫，冷鏈二期年底前推進，將為未來營運增添新動能。

建新指出，10月營收較去年同期減少，主要因為高雄港天然氣管裝卸專案，已於第3季依工程進度完成主要認列，使單月比較基期有所差異。

但受惠高科技產業倉儲及物流需求保持熱絡，加上今年完成既有倉儲空間與客戶組合調整，帶動倉儲業務營運效益提升，挹注10月整體營收仍維持良好水準。

建新近年積極提高高科技、高附加價值貨品的倉儲與物流服務比重，透過重新配置倉儲空間、調整客戶及貨品組合，逐步提高單位空間使用效益，並掌握AI、半導體及電子材料供應鏈對高規格倉儲服務需求增加的商機，增添營運新成長動能。

其中，在台北港打造的新科智慧國際物流中心，持續推進營運與招商，目前已陸續導入國際AI、高科技及電子材料相關客戶，並針對不同貨品特性提供倉儲、進出貨管理、運輸配送及相關物流整合服務。

建新表示，隨著AI伺服器、半導體設備、電子零組件及高階材料等產品價值提高，客戶對倉儲安全、貨品管理效率、即時資訊掌握及交付精準度的要求亦同步提升，集團具備智慧倉儲設備與一站式物流整合能力，有助於搶灘更大的市場發展空間。

另一方面，新科智慧國際物流中心第二期冷鏈倉儲亦持續推進，目前正辦理使用執照及相關營運資格申請，預計今年底前陸續完成相關程序。

建新指出，第二期冷鏈設施投入營運後，可望進一步擴充多溫層倉儲服務空間，並增加可承接貨品種類，除高科技與電子材料外，也有機會延伸至其他對溫控、儲存條件要求較高的物流需求，提升整體物流中心的服務完整度，營運展望審慎樂觀。

營收 倉儲 科技

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