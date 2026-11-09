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福貞財報／前三季EPS 0.06元 全年營收可望突破百億大關創歷史新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）公布前三季合併財報，合併營收83.49億元、年增23.1%，營業利益1.31億元，稅後淨利1,251萬元，均較去年同期轉盈，每股稅後純益0.06元。福貞表示，隨著外銷航線逐步恢復、新產品開發持續推進，第4季展望審慎樂觀。

法人指出，今年以來中國大陸終端飲品市場需求逐步回溫，品牌客戶訂單及出貨規模持續擴大，帶動福貞前十月合併營收89.32億元、年增21.3%，創歷年同期新高，預期全年營收有機會突破百億大關、創歷史新高。

福貞第3季合併營收31.60億元，季增28.3%、年增率29.8%，創單季同期新高，營業利益6,660萬元，較上季與去年同期轉盈，但因匯率波動產生匯兌損失，致第3季稅後淨損3,284萬元，每股稅後虧損0.15元。

第3季合併營收季增、年增，主要獲益於夏季飲品消費旺季，加上中秋節慶及十一長假備貨需求提前啟動，帶動金屬罐裝產品出貨動能，得第3季營收創歷史同期新高。

福貞指出，由於中國大陸十一長假及台灣連休假期，品牌客戶提前於9月備貨，加上海外銷售受到國際運輸成本及運輸風險提高影響，部分出貨時程遞延，使10月營收動能趨緩。隨近期部分航線陸續恢復開通運行，海外銷售有望於第4季逐步顯現。

展望第4季，福貞說，公司將進行例行性設備歲修，維持產線運作效率及生產品質，預期歲修完成後可望銜接農曆春節前備貨需求，帶動產品出貨動能。

此外，福貞持續深化與既有品牌客戶合作，並積極開發新客戶及客製化罐型設計。其中，食品罐業務配合新客戶需求開發新罐型，飲料罐則因應既有客戶拓展不同區域市場需求，推動多元罐型應用。

目前，相關新產品正陸續進行驗證，待驗證通過後，預計於明年農曆春節前啟動小量出貨，後續將配合客戶需求逐步擴大出貨規模，為中長期營運增添成長動能。

營收 財報 百億

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