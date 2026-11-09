福貞財報／前三季EPS 0.06元 全年營收可望突破百億大關創歷史新高

代工大廠廣達（2382）10月合併營收出爐，達3,532.5億元，不僅相較去年同期翻倍成長，且同時還創下歷史同期新高，累計今年前十月合併營收為3.31兆元、年增99.9％，亦創歷史同期新高。法人推估，廣達今年第4季營運將有望再締新猷，2026年全年營運將有機會力拚達到翻倍成長水準。

2026-11-09 19:50