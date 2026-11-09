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益張財報／前三季獲利年增48.2%、EPS 5.96元 全年有機會攀高
全球商用置物設備廠益張（8342）公布前三季合併財報，每股稅後純益5.96元，已逼近去年全年獲利5.97元，並為歷史同期次高；第4季進入傳統出貨旺季，法人估，全年每股稅後純益有機會挑戰8元以上，創歷史新高。
益張第3季單季合併營收4.6億元，較114年同期4億元增加14.9%，合併毛利率28.04%，較去年同期23.28%提升4.76個百分點，稅後淨利為6,790萬元、年增21.1%，每股稅後純益2.02元。
益張前三季合併營收12.76億元、年增8.6%，合併毛利率27.75%，較去年同期25.82%增加1.93個百分點，稅後淨利為2億元、年增48.2%，每股稅後純益5.96元。
益張指出，今年前三季合併營收年增8.6%，主要因為北美地區出貨持續暢旺、特殊金屬材質的出貨增加，另外歐盟大客戶需求第3季開始大量出貨，以及國內自有品牌「OGEE移動式倉儲」系列產品等因素貢獻。
益張自結10月合併營收約2億元，月增15.9%、年增51.2%，連續三個月呈年月雙增走勢，累計前十月合併營收約14.76億元、年增12.9%，為近四年新高。法人表示，第4季為傳統出貨旺季，預期全年營運應可維持高檔水準。
益張表示，公司近幾年來與重要客戶保持良好長期合作，深耕客戶功能需求，因此都能維持穩健的營運成長。
在自有品牌系列產品方面，包括國內封裝測試大廠、金融機構、醫療院所、交通運輸等產業，都有益張服務配合的案例，透過對客戶客製化以及整體解決方案的服務，將能擴展更多產業領域應用的需求。
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