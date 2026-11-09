上洋財報／前三季EPS 6.72元 擴大海外布局印尼首店拚月底開出

台灣空調及商用洗衣代理廠上洋（6728）9日公告第3季財報與10月合併營收，前三季稅後純益2.02億元，年減14.0％，每股純益6.72元。

上洋指出，獲利較同期回檔主因大型商用空調專案占比提高壓抑毛利結構，加上集團積極投入新事業、品牌行銷與東南亞市場拓點，營運費用及子公司初期固定成本增加所致；累計前三季合併營收38.14億元，年增11.2％，為同期新高。

單季營運方面，上洋第3季稅後純益4,769萬元，年減21.6％，每股純益1.58元；營業利益6,234萬元，年減12.6％；第3季合併營收則在空調專案出貨帶動下達13.39億元，年增32.1％。

上洋10月合併營收3.8億元，受惠家用空調新版銷售方案帶動買氣，加上商用專案維持穩定出貨，較去年同期微減0.85％，表現大致持平；累計前十月合併營收41.94億元，年增9.97％。

上洋指出，近年積極推動多角化經營，空調與洗衣等核心事業維持成長，惟持續建置新事業通路、拓展海內外版圖，使人事、行銷與折舊等管理費用墊高，短期使獲利承壓，後續待規模經濟效益顯現，將進一步改善獲利體質。

海外布局部分，上洋表示，東南亞腳步持續推進，印尼首間自助洗衣加盟示範門市正加緊籌備，力拚11月底正式開幕，目前已有多筆潛在訂單洽談中；洗衣業務亦同步拓展校園市場與星級飯店洗滌服務，隨時序邁入秋冬衣物洗護旺季，可望挹注第4季營運表現。