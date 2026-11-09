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光洋科第3季EPS寫逾18年單季新高 小金雞創鉅前3季大賺逾1.6個股本
光洋科（1785）9日公布第3季財報，單季歸屬母公司業主淨利16.01億元，季增142%、年增130.66%，每股純益2.68元，創下自2008年第1季以來、逾18年單季新高。
光洋科累計前3季合併營收456.24億元，年增61.78%；營業利益53.28億元，年增89.93%；毛利率15.49%，年增1.83個百分點；歸屬母公司業主淨利37.78億元，年增401.71%，每股純益6.34元，大幅超越去年同期的1.27元。
第3季合併營收153.82億元，季減1.93%、年增47.41%；歸屬母公司業主淨利16.01億元，高於第2季的6.62億元與去年同期的6.94億元；毛利率衝上18.77%，季增9.03個百分點、年增4.68個百分點。
此外，光洋科旗下小金雞創鉅材料同步交出亮麗成績，第3季稅後純益2.81億元，每股純益6.55元；累計前3季合併營收46.71億元，稅後純益6.99億元，每股純益16.56元，大賺逾1.6個股本，成為挹注母公司獲利的重要動能。
展望後市，法人表示，光洋科聚焦HAMR新世代硬碟靶材出貨放量與先進製程滲透率提升，並積極送樣AI液冷散熱材料；創鉅也斥資40億元購置廠房擴產，加上百億元聯貸資金到位，全力支援先進製程拉貨需求，持續為營運增添強勁動能。
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