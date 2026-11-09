緯致法說會／告別堆疊人力模式 董座看好今年EPS將創新高

緯致（4953）9日舉行法說會，展望後市，緯致董事長蕭清志表示，公司樂觀今年全年每股純益（EPS）有很大機會創下新高紀錄，展望2027年，在半導體、娛樂等新業務持續成長下，對營運樂觀看待，預期營收將維持成長態勢。此外，蕭清志表示，緯致未來的目標是從人力的增長，轉移到營收健康的增長以及獲利更好的增長。

緯致今年第3季單季繳出亮眼成績，毛利、營業利益、稅後淨利及每股純益四大獲利指標全面創下單季歷史新高，稅後純益2.37億元，季增29.6%、年增21.9%，EPS達3.32元。

緯致今年前三季EPS已達8.2元，2025全年則是8.45元。蕭清志表示，今年看起來蠻有機會打破過往EPS紀錄，目標2027年持續成長；法人預估，緯致今年全年EPS將突破10元大關，甚至有機會挑戰11元。

不過，緯致對今年第4季營運趨於保守。緯致財務長長育禎分析，主要是因互聯網業務受到部分客戶需求調整的影響，第4季營收會較前一季度收斂，但高科技製造、半導體、娛樂以及金融等產業仍可望維持正向的季成長，成為支撐整體營運的重要動能。

展望2027年，蕭清志對營運樂觀看待，預期營收將維持成長趨勢，經營策略將由規模成長進一步深化為質量並重。

從產業別營收比重來看，預估互聯網營收占比將下滑，主要是因公司希望往非互聯網方向做增長，其中，半導體跟硬科技會增長，遊戲與娛樂相關也會增長，成長領域動能明確。

針對半導體業務，蕭清志舉例，「緯致在台灣做IC Layout服務，台灣的幾個大廠我們大概都進去了，預估在年底以前我們應該可以建構將近100人的團隊」。

此外，隨著AI浪潮來臨，也改變資訊委外服務產業生態，不像過去為追求業績成長，而持續擴充人力，緯致目前員工人數達1.5萬人左右，與去年底人數相當，但營收年增顯著提升，顯示緯致產值的增加與價值的提升。

長育禎指出，「我們現在比較不去強調「人數」，因為我們開始轉向看營收與獲利的品質是不是夠好。蕭清志補充，緯致未來的目標是從人力的增長，轉移到營收健康的增長以及獲利更好的增長」。