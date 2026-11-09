銳澤營收／10月3.43億元 月增24.4%、年增35.7%

高科技廠房氣體供應系統解決方案廠商銳澤（7703）9日公告10月合併營收3.43億元，月增24.4%，年增35.7％，創歷年同期新高。累計前十個月合併營收26.12億元，年增28.6％，刷新歷年同期新高。

銳澤表示，受惠台灣半導體、記憶體等高科技產業客戶持續推進新廠建置、產能擴充及既有產線升級，帶動氣體主系統與二次配工程訂單認列案量持續成長，挹注10月及前十月營收齊創歷年同期新高。

銳澤指出，隨AI、高效能運算及高頻寬記憶體應用快速成長，全球半導體、記憶體相關大廠持續擴大相關投資，從新廠初期氣體主系統建置，到設備進駐後衍生的二次配拆裝機與產線調整工程需求同步暢旺，憑藉銳澤長期深耕氣體主系統及二次配工程，有效滿足客戶建廠節奏提供從前段建置至後續設備導入與產線調整的完整服務，進一步放大單一客戶與單一廠區的合作深度。

銳澤表示，除台灣市場外，日本、美國等海外專案已陸續進入實際施作階段，隨著當地工程團隊、專案管理及供應鏈整合能力逐步完善，海外業務占比可望明顯提升。此外，為因應半導體、記憶體客戶全球擴廠需求，公司除將既有氣體工程經驗延伸至海外市場，亦積極整合集團工程資源、人力配置、採購與專案管理能力，提升全球跨區域服務能力，搶灘更高整合度的二次配統包工程，進一步擴大單一專案承攬範圍與接單規模。

展望2026年第4季，銳澤維持審慎樂觀看法。銳澤仍積極掌握台灣半導體、記憶體客戶擴產商機，並完善美國、日本等海外大型工程專案施作能力，有望隨著在地團隊逐步成熟、專案執行效率持續提升，大型專案所帶來的規模效益可望進一步顯現，創造未來營運良好成長態勢。