快訊

當沖客操作失利？ 景碩爆違約交割2,098萬元

恐被嚴格監督或辭職？黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5結局

聽新聞
0:00 / 0:00

銳澤營收／10月3.43億元 月增24.4%、年增35.7%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

高科技廠房氣體供應系統解決方案廠商銳澤（7703）9日公告10月合併營收3.43億元，月增24.4%，年增35.7％，創歷年同期新高。累計前十個月合併營收26.12億元，年增28.6％，刷新歷年同期新高。

銳澤表示，受惠台灣半導體記憶體等高科技產業客戶持續推進新廠建置、產能擴充及既有產線升級，帶動氣體主系統與二次配工程訂單認列案量持續成長，挹注10月及前十月營收齊創歷年同期新高。

銳澤指出，隨AI、高效能運算及高頻寬記憶體應用快速成長，全球半導體、記憶體相關大廠持續擴大相關投資，從新廠初期氣體主系統建置，到設備進駐後衍生的二次配拆裝機與產線調整工程需求同步暢旺，憑藉銳澤長期深耕氣體主系統及二次配工程，有效滿足客戶建廠節奏提供從前段建置至後續設備導入與產線調整的完整服務，進一步放大單一客戶與單一廠區的合作深度。

銳澤表示，除台灣市場外，日本、美國等海外專案已陸續進入實際施作階段，隨著當地工程團隊、專案管理及供應鏈整合能力逐步完善，海外業務占比可望明顯提升。此外，為因應半導體、記憶體客戶全球擴廠需求，公司除將既有氣體工程經驗延伸至海外市場，亦積極整合集團工程資源、人力配置、採購與專案管理能力，提升全球跨區域服務能力，搶灘更高整合度的二次配統包工程，進一步擴大單一專案承攬範圍與接單規模。

展望2026年第4季，銳澤維持審慎樂觀看法。銳澤仍積極掌握台灣半導體、記憶體客戶擴產商機，並完善美國、日本等海外大型工程專案施作能力，有望隨著在地團隊逐步成熟、專案執行效率持續提升，大型專案所帶來的規模效益可望進一步顯現，創造未來營運良好成長態勢。

營收 半導體 記憶體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

朋億營收／10月13.36億元、年增89.4％ 為同期新高

旭然營收／10月8,870萬元、年增15% 創單月新高

安葆營收／10月13.6億元 月增98%、年大增 131% 創單月史上新高

崇越營收／10月81.86億元創新高 前十月超越去年全年

相關新聞

三洋財報／第3季 EPS 2.1元創次高紀錄 前三季 EPS 5.57元、寫新高

三洋實業（1472）9日召開董事會，通過經會計師核閱之2026年第3季及前三季財務報表。第3季稅後純益1.1億元，每股稅後純益（EPS）2.1元，創歷史次高紀錄。

廣達營收／10月3,532.5億元、年增翻倍 創歷史同期新高

代工大廠廣達（2382）10月合併營收出爐，達3,532.5億元，不僅相較去年同期翻倍成長，且同時還創下歷史同期新高，累計今年前十月合併營收為3.31兆元、年增99.9％，亦創歷史同期新高。法人推估，廣達今年第4季營運將有望再締新猷，2026年全年營運將有機會力拚達到翻倍成長水準。

仁寶營收／10月持續升溫 繳出年增逾四成表現

仁寶（2324）公告今年10月合併營收達871.51億元，相較去年同期明顯成長超過四成，且累計今年前十月合併營收為7,695.27億元，呈現持續回升態勢。法人指出，仁寶後續將持續受惠於AI伺服器訂單動能加持，推動今年業績繳出優於去年成績單，2027年在德州新廠全面加持效應下，營運將可望更上層樓。

世界健身營收／10月年增5.6% 連續二個月創單月新高

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）9日公布10月合併營收達10.03億元，月增0.3%、年增5.6%，為連續第二個月創單月營收歷史新高。世界健身董事長柯約翰並宣布，世界健身在台灣及泰國、澳洲等海內外持續拓點，明年全台總店數可望突破150家大關。

金雨因業務大幅縮減 將取消越南子公司投資案並依法辦理大量解僱員工

金雨（4503）9日傍晚在證券櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會，宣布因業務大幅縮減，將取消原訂越南子公司投資案，並進行人力結構調整，依規定辦理大量解僱員工。為保障受影響員工權益，公司也已依相關法令編製解僱計畫書。

上洋財報／前三季EPS 6.72元 擴大海外布局印尼首店拚月底開出

台灣空調及商用洗衣代理廠上洋（6728）9日公告第3季財報與10月合併營收，前三季稅後純益2.02億元，年減14.0％，每股純益6.72元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。