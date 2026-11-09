上海商銀獲利／前十月164億元、年成長22% EPS為3.35元

上海商銀（5876）自結10月稅純益12.05 億元，累積前十月稅後純益164.15億元，較去年同期成長約22%，每股稅後純益（EPS）為3.35元，已經超越去年全年，並穩居上市銀行股之首。

據了解，上海商銀今年以來獲利持續成長並回歸穩定，其中來自轉投資香港子行成長幅度大，主因提列備抵呆帳比去年少，上半年合併呆帳費用較去年同期顯著減少52億元，也是推升整體獲利的關鍵因素。去年全年香港子行貢獻獲利約17%，今年可望回到三成。

該行積極落實存款結構優化策略，透過提高活期存款、逐步降低大額定存占比，使整體利息費用支出下降，確保核心淨利差穩定。全年放款目標維持5%成長，手續費收入持續展現強勁動能，全年目標15%成長。