正文財報／第3季每股盈餘0.25元 較上季轉虧為盈

正文（4906）9日董事會通過第3季季報，單季毛利率回升至13.4%，本業轉為獲利，單季每股純益來到0.25元，較上季每股淨損0.1元，有轉虧為盈表現，累計前3季每股仍虧損0.15元。

正文第3季合併營收達48.5億元，季增34%，年增36%。隨著原物料成本逐步轉嫁至客戶端，毛利率回升至13.4%，營業淨利0.83億元，擺脫上半年虧損，轉虧為盈；稅後純益1.16億元，較上季轉虧為盈，年減25.2%，每股純益0.25元。

累計前三季，正文合併營收為115.75億元，營業毛利14.12億元，毛利率12.2%，低於13.7%。累計前3季稅後淨損0.46億元，較去年同期淨損1.91喔元，有虧損縮小表現，每股虧損0.15元。

正文表示，營業成本方面，因新投入高速光模組產線尚未進入量產階段，加上AI需求帶動部分原物料出現漲價情形，短期內毛利率承壓；積極推動新產品量產過程，並積極與客戶協商，將相關成本逐步反映至產品售價，相關轉嫁效益已逐季體現，單季毛利率由第1季的10.4%，改善至第2季12.2%，第3季更回升至13.4%。

正文強調，積極布局高階光通訊與AI數據中心市場，低速光模組與數據中心網路設備已陸續出貨，高階800G、1.6T光模組則預計第4季開始出貨。在地緣政治與資安防護趨勢下，正文可望爭取轉單商機。