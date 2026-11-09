實威財報／第3季 EPS 4.01元、創歷史同期新高 前三季賺逾一個股本

實威（8416）9日公告第3季合併營收新台幣4.83億元，年增20.19％；稅後純益1.13億元，年增33.98％；每股稅後盈餘（EPS）4.01元，創歷史同期新高，展現高附加價值產品布局及營運效率提升成效。公司表示，受惠半導體、AI伺服器及資通訊產業需求持續成長，帶動高階軟體及技術服務需求增加，推升整體產品組合優化，毛利率、營業利益率及稅後淨利率呈現「三率三升」。

實威累計2026年前三季合併營收達13.28億元，年增13.61％，隨著高階設計軟體、工程模擬驗證及技術顧問服務需求持續提升，帶動產品組合優化，毛利率提升至53.7％；加上公司持續強化費用控管及營運管理效益，推升營業利益年增39.93％至3.75億元，成長幅度明顯優於營收表現，進一步帶動整體獲利能力提升。前三季稅後純益達2.99億元，年增26.99％，每股稅後盈餘（EPS）10.60元，累計獲利已超過一個股本，反映公司在營運規模擴大之際，亦持續展現穩健的獲利成長動能。

公司近年積極擴充達梭系統（Dassault Systèmes）旗下SOLIDWORKS及SIMULIA等產品布局，受惠AI伺服器對散熱、電磁干擾及結構分析等高階驗證需求提升，帶動SIMULIA相關產品銷售成長，SIMULIA產品前10月累計營收已達2025年全年銷售水準，預期高單價產品線全年營收可維持雙位數成長，未來將持續透過跨產品整合及套裝銷售策略，提升客戶採購金額與產品附加價值。

除軟體業務持續成長外，實威亦積極推動硬體及自動化設備布局，持續拓展3D掃描、積層製造及機器手臂等應用，深化軟硬體整合解決方案布局，前10月硬體業務營收年增11.38％。隨著製造業對自動化及生產效率提升需求增加，公司將持續擴大相關應用市場，挹注未來營運成長動能。

實威10月合併營收1.37億元，年增29.74％，主要受惠半導體、資通訊及軍工航太等高科技製造業客戶持續投入數位轉型與智慧製造，帶動3D數位設計、產品開發及工程模擬驗證等解決方案需求。雖較9月減少18.93％，主要係9月認列大型連續纖維複合材料3D列印機硬體專案，基期墊高，10月營收則回歸以軟體授權、技術服務及相關解決方案為主的常態結構，核心業務成長動能並未改變。

展望第四季，實威表示，年底為軟體授權續約、顧問服務及大型專案集中認列旺季，近年第四季營收均創歷史新高，12月單月營收亦連續多年刷新紀錄。隨著AI、半導體及資通訊相關產業需求維持穩健，加上既有客戶持續增加軟體授權席次、升級高階模組，以及年底續約需求挹注，公司對第四季營運維持審慎樂觀看法，預期2026年全年營收可維持雙位數成長。