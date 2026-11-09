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巨大財報／前三季稅後淨利7.65億元 EPS 1.96元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
巨大公司表示，隨著全球自行車市場逐步回溫，集團營運展現穩健復甦力道。聯合報系資料照
巨大公司表示，隨著全球自行車市場逐步回溫，集團營運展現穩健復甦力道。聯合報系資料照

巨大（9921）集團9日召開董事會，通過2026年第3季財報。巨大集團2026年第3季單季合併營收為163.1億元，較去年同期成長6.2 %；單季毛利率23.9%，較去年同期21.5%上升；單季營業利益5.1億元，大幅成長29%。第3季單季稅後淨利3.3億元，較去年同期的3.5億元，年減5.7%，單季EPS 0.85元，也較去年同期的0.89元衰退。

累計前三季合併營收為455億元，年減5.1%，衰退幅度較上半年收斂。前三季營業利益新台幣13.2億元，年增4.7%；稅後淨利新台幣7.65億元，年減15.66%，每股稅後盈餘(EPS)為NT$1.96元。

巨大公司表示，隨著全球自行車市場逐步回溫，集團營運展現穩健復甦力道。第3季單季營收實現連續兩季年成長，累計前三季營業利益亦由上半年的年減順利轉為年增，顯示本業獲利品質持續改善。

在市場表現方面，受惠於新年度旗艦車款熱銷帶動，自有品牌銷售動能延續。其中，歐洲及中國市場在新品帶動下，前三季業績均較去年同期成長；北美市場則受總體經濟及通膨影響，需求仍相對偏弱。由於自有品牌高價值新品熱銷，且無須如去年進行折扣出清，有效推升集團前三季整體毛利與獲利表現。

在代工業務方面，受去年遞延訂單集中出貨所形成的高基期，以及輸美出貨減少之影響，前三季表現較為偏弱；但隨著自有品牌比重與毛利提升，有效彌補代工業務波動，帶動集團整體營運體質更加健全。

展望未來，巨大集團將持續以「強化獲利、提升效率、擴大成長」為核心方針，審慎因應各區域市場變化，並透過產品創新與彈性供應鏈應對市場復甦契機，推動集團營運穩健邁進。

巨大 財報 EPS

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