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寶綠特獲利／自結9月年減逾八成 EPS 0.09元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
寶綠特公司。記者籃珮禎／攝影
寶綠特公司。記者籃珮禎／攝影

寶綠特-KY（6887）因達公布注意交易資訊標準，9日應主管機關要求公布自結財務數據。其9月歸屬母公司業主淨利635萬元，年減83.27%，每股純益0.09元。

寶綠特9月合併營收3.1億元，年減20.22%。第2季合併營收15.24億元，年增48.88%，稅後純益2.01億元，年增290.73%，每股純益2.71元。

法人分析，寶綠特旗下設備工程事業毛利較高，但受客戶建廠進度與整廠專案驗收時程影響較大，單月營收與獲利認列易有顯著起伏。

觀察近期股價表現，寶綠特短線走勢疲弱，近三日跌幅達14.9%，近一周更下跌25.2%，弱於同期大盤；今日股價終場上漲0.05元、漲幅0.2%，收在25.35元，成交量114張。

EPS 營收 每股純益

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