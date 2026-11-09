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零壹營收／10月39.18億元 創歷史新高紀錄

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

軟體代理大廠零壹（3029）9日公告10月營收39.18億元，月增41.4%，年增91.1%，創下單月歷史新高紀錄；前十月累計營收達275.39億元，較去年同期成長28.7%。公司表示，主要受惠於IT基建AI化以及雲服務專案驗收挹注。

零壹表示其最重要的角色便是提供SI平台服務，成為整個生態系的樞紐，不僅幫合作夥伴進行產品訓練，同時還負責通路管理、技術支援以及市場行銷的方面，最後還能提供解決方案規畫給下游SI及經銷夥伴，帶動整個族群發展。

零壹指出，隨著Agentic AI在企業內部開始跨部門、跨流程、跨權限被執行，就會產生資安上面的漏洞跟問題，因此前期導入較慢；不過一旦有成功的案例出現，驗證資安問題確實被解決，便將會迎來加速導入階段。而零壹代理的四大類型產品中，同時涵蓋了 Agentic AI以及網路及資安，因此零壹看好，隨著 Agentic AI規模擴大，零壹的資安業務也將會隨之成長，對於零壹來說便是相輔相成。

零壹 營收 軟體

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