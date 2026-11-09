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新光鋼營收／10月年增56％前三季大賺21億元、EPS 6.59元 成長動能強

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
新光鋼表示，10月營收大幅成長，主要是國內需求增加帶動出貨強勁所致。財報示意圖。 圖／AI生成
新光鋼表示，10月營收大幅成長，主要是國內需求增加帶動出貨強勁所致。財報示意圖。 圖／AI生成

新光鋼（2031）營運表現亮眼，9日公布10月合併營收17.7億元、年增56%，主要受惠國內需求增加、出貨強勁；累計前十月營收162億元、年增10%。此外，新光鋼今年前3季稅後純益21.1億元，每股稅後純益EPS 6.59元，展現強勁獲利能力。

新光鋼表示，10月營收大幅成長，主要是國內需求增加帶動出貨強勁所致。這項表現也反映，即使整體鋼鐵市場仍受到國際鋼價及供需波動影響，國內部分鋼材應用領域仍維持一定採購動能。

獲利方面，新光鋼前三季合併營收144億元，營業毛利19億元，歸屬母公司稅後純益21.1億元，EPS達6.59元；前3季毛利率約13.2%，營業利益率約9.4%，顯示鋼材加工及銷售本業維持一定獲利水準。

法人分析，新光鋼前3季營業利益13.6億元，但稅前盈餘高達24.4億元，兩者相差約10.7億元，顯示業外收益對整體獲利具有重要貢獻，進一步凸顯新光鋼經營多元布局，業內、業外都能創造利得，彼此輝映相得益彰。

新光鋼主要經營鋼材加工、裁剪及通路銷售，產品涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅及相關鋼材，與國內製造業、營建工程及各類金屬加工產業需求密切相關。

市場人士指出，新光鋼10月營收年增逾五成，與前3季財報獲利表現相互呼應，顯示公司在鋼材需求回升及產品供應鏈調整過程中，具備一定經營優勢。

不過，營收增加不代表鋼價全面上漲，實際成長仍可能受到出貨量、產品組合及價格變化等因素影響。公司已明確指出10月成長主要來自國內需求及出貨增加，後續仍須觀察這股拉貨動能能否延續。

展望第4季，亞洲鋼價逐漸出現止跌訊號，加上國內部分鋼材需求維持穩定，有助鋼材通路業者改善接單環境。新光鋼前十月營收已達162億元，若年底出貨持續強勁，全年營收有機會維持成長；至於獲利能否延續前3季表現，仍須觀察鋼材利差及業外收益變化。

新光鋼 EPS 營收

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