快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

聽新聞
0:00 / 0:00

汎瑋材料營收／前十月年增17.6％ AI伺服器、機器人拉貨力道強勁

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）今日公布10月營收1.25億元，年減 7.06％；前十月累計營收13.63 億元，年增 17.60％。汎瑋表示，全球AI基礎建設加速推進，應用於AI伺服器的高導熱材料及機器人緩衝材料，拉貨力道仍強勁，並中和消費性電子產品之淡旺季波動。

汎瑋也於第3季接獲人形機器人材料訂單，正式打入美系機器人供應鏈，明年可望迎來新一波成長。

汎瑋材料指出，10月營收呈月減，主要受中國大陸十一長假、工作天數較少影響；不過，從整體累計前十月業績來看，持續受惠全球AI基礎建設加速推進，旗下AI伺服器高導熱及人形機器人緩衝材料，訂單需求強勁，中和消費性電子產品進入傳統季節性調整影響，營運「淡季不淡」，營收仍為年增趨勢。

汎瑋材料表示，傳統電子產業在第4季至隔年第1季，通常會受到消費性電子產品的季節性修正影響；但汎瑋材料近年積極轉型，經營團隊策略性提高高附加價值利基型產品比重。隨著新世代AI伺服器功耗上升，散熱架構由傳統氣冷加速轉向液冷散熱系統，市場對洩漏防護、吸音棉、絕緣及高導熱材料的需求呈現高度成長。汎瑋材料憑藉在材料選用、複合堆疊技術與精密裁切加工的一站式整合實力，在客戶設計端的參與度大幅提升，成功打入多家知名AI伺服器大廠ODM供應鏈。

汎瑋材料指出，公司經營策略向來不以追求單純營收規模放大為唯一目標，而是更專注於獲利體質的改善與產品附加價值的提升。進入第4季後，隨著高毛利的 AI 伺服器防漏吸水材料與機器人關鍵材料等利基型市場產品出貨占比提升，預期整體產品組合優化效應將持續顯現，有助於持續精進整體毛利率與獲利之表現，為公司中長期營運帶來正面挹注。

汎瑋 營收 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

騰輝財報／前三季獲利8.5億元創歷史新高、賺逾一股本 EPS 10.97元

亞電：PTFE材料相關產品仍處於驗證調整階段

定穎投控法說會／AI 伺服器板年底認列營收 看2027年營收跳躍式成長

相關新聞

同欣電19:30舉行重訊說明記者會

同欣電（6271） 於9日19時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由總經理呂紹萍說明董事會重大決議事宜。

新光鋼營收／10月年增56％ 前三季大賺21億元、EPS 6.59元 成長動能強

新光鋼（2031）營運表現亮眼，9日公布10月合併營收17.7億元、年增56%，主要受惠國內需求增加、出貨強勁；累計前十月營收162億元、年增10%。此外，新光鋼今年前3季稅後純益21.1億元，每股稅後純益EPS 6.59元，展現強勁獲利能力。

台中銀獲利／前十月自結賺75.2億元 EPS 1.17元

台中銀（2812）9日公告10月份自結盈餘，單月合併稅後純益3.53億元，較9月稅後純益6.5億元，月減45.7%；累計前十月稅後純益75.27億元，相較於去年同期74.4億元，年成長約1.1%，累計每股稅後純益（EPS）為1.17元。

全家營收／10月97.6億元 單月、累月創同期新高

全家（5903）9日公布10月營收為97.6億元，年增0.5%；累計前十月營收為962.9億元，年增5.9%，單月、累月營收皆創同期新高。

宏碁營收／10月年增24.3% 創5年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年10月合併營收為263.91億元，創下5年同期新高，月減24%、年增24.3%；累計前十月營收2,759.4億元，亦創13年新高，年增24%。

威剛擬買回6000張庫藏股 每股213.5元至532.2元

記憶體模組廠威剛董事會決議，自11月10日至明年1月8日，預定自集中交易市場買回6000張庫藏股，買回區間價格213.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。