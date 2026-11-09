汎瑋材料營收／前十月年增17.6％ AI伺服器、機器人拉貨力道強勁

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）今日公布10月營收1.25億元，年減 7.06％；前十月累計營收13.63 億元，年增 17.60％。汎瑋表示，全球AI基礎建設加速推進，應用於AI伺服器的高導熱材料及機器人緩衝材料，拉貨力道仍強勁，並中和消費性電子產品之淡旺季波動。

汎瑋也於第3季接獲人形機器人材料訂單，正式打入美系機器人供應鏈，明年可望迎來新一波成長。

汎瑋材料指出，10月營收呈月減，主要受中國大陸十一長假、工作天數較少影響；不過，從整體累計前十月業績來看，持續受惠全球AI基礎建設加速推進，旗下AI伺服器高導熱及人形機器人緩衝材料，訂單需求強勁，中和消費性電子產品進入傳統季節性調整影響，營運「淡季不淡」，營收仍為年增趨勢。

汎瑋材料表示，傳統電子產業在第4季至隔年第1季，通常會受到消費性電子產品的季節性修正影響；但汎瑋材料近年積極轉型，經營團隊策略性提高高附加價值利基型產品比重。隨著新世代AI伺服器功耗上升，散熱架構由傳統氣冷加速轉向液冷散熱系統，市場對洩漏防護、吸音棉、絕緣及高導熱材料的需求呈現高度成長。汎瑋材料憑藉在材料選用、複合堆疊技術與精密裁切加工的一站式整合實力，在客戶設計端的參與度大幅提升，成功打入多家知名AI伺服器大廠ODM供應鏈。

汎瑋材料指出，公司經營策略向來不以追求單純營收規模放大為唯一目標，而是更專注於獲利體質的改善與產品附加價值的提升。進入第4季後，隨著高毛利的 AI 伺服器防漏吸水材料與機器人關鍵材料等利基型市場產品出貨占比提升，預期整體產品組合優化效應將持續顯現，有助於持續精進整體毛利率與獲利之表現，為公司中長期營運帶來正面挹注。