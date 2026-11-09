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威致財報／第3季由虧轉盈 鋼筋廠營運回溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

威致（2028）9日公告第3季財報，整體由虧轉盈，單季營收19.7億元、年增13%，稅後純益0.2億元，與去年同期虧損0.4億元相比大幅增長，單季EPS 0.06元，產銷營運倒吃甘蔗、漸入佳境。

法人指出，威致改革有成、公司治理到位，近年技術水準不斷提升，中長期展望看俏。

累計今年前3季威致合併營收67.2億元，歸屬母公司稅後純益1.4億元，每股稅後盈餘（EPS）0.43元。儘管國內鋼筋市場受到營建需求及原料價格波動影響，威致前3季維持獲利，產銷動能穩中帶堅。

威致以電爐煉鋼及鋼筋產品為主要業務，營運與國內建築工程、公共建設及民間營建投資密切相關，今年國內鋼筋市場面臨營建業採購審慎、工程進度調整及鋼價波動等因素，部分下游客戶傾向按需採購，降低庫存風險，經營環境存在多重挑戰，需求尚未明顯擴大前，鋼筋廠即使維持一定出貨量，也不容易大幅提高產品利差。

另一方面，近期中國大陸華北地區因空污啟動緊急減排措施，部分鋼廠生產及運輸受到限制，對亞洲鋼價形成一定支撐。不過，台灣鋼筋市場主要受到國內營建需求、廢鋼價格及電爐鋼廠供需影響，華北減產能否帶動國內鋼筋價格上漲，仍須觀察實際市場反應。

威致表示，截至今年9月底，公司總資產91.1億元，總負債43.6億元，歸屬母公司業主權益47.4億元，負債占資產比率約47.92%，整體財務結構尚屬穩定。

展望第4季，威致營運關鍵在於國內鋼筋需求能否改善，以及廢鋼成本與成品售價能否維持合理價差。若公共工程及民間營建工程逐步增加拉貨，加上國際鋼價回穩，將有助提升產能利用率與獲利表現；反之，若需求持續疲弱，鋼筋市場仍可能維持低利競爭格局。

財報 甘蔗 營收

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