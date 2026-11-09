全家營收／10月97.6億元 單月、累月創同期新高

全家（5903）9日公布10月營收為97.6億元，年增0.5%；累計前十月營收為962.9億元，年增5.9%，單月、累月營收皆創同期新高。

綜觀10月，全家表示，整體消費動能雖略受天氣多雨秋颱影響，營運上仍維持穩健展店步伐，以差異化商品、跨品類販促、會員活動等，對應日常鮮食、休閒食品需求、居家食飲等剛性需求，整體營運表現穩定。

鮮食方面，全家持續掌握消費者早餐健康補給、便利即時需求，透過早餐搭購、少負擔商品提案，促10月熟食區業績上揚，其中茶葉蛋及蒸箱食品皆呈雙位數成長。同時布局白金商機，烘焙類因應世界麵包日，滿餡麵包系列推出輕盈奶霜新品，並輔以匠極滿系列販促優惠，麵包、吐司蛋糕等業績成長一成；杯裝茶飲Let's Tea則掌握季節果飲及無咖啡因飲品需求，以經典台味「金桔檸檬」推出溫熱飲品，進一步挹注茶飲業績成長動能。

其他商品部分，10月連假帶動聚會休閒及節慶消費需求，全家透過主題商品與販促活動強化點心零食、餅乾、茶飲等商品力，有效挹注業績向上；因應萬聖節商機，推出「巧克力大賞」主題活動並導入多款獨家商品，帶動相關業績成長近一成。同時持續拓展居家冷凍即食市場，「台灣塩酥雞」特色聯名系列推出販促優惠、持續熱銷，帶動自有冷凍商品業績成長兩成。

截至10月底，全家總店數達4,540家，以每年增加150店的速度穩步推進。

展望11月，全家表示，將持續聚焦暖食、熱飲與家庭備餐三大需求，延續10月啟動的火鍋季布局，並結合雙十一、季節商品、會員行銷多軌並進，推升整體營運動能。