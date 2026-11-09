快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁營收／10月年增24.3% 創5年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁。聯合報系資料照
宏碁。聯合報系資料照

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年10月合併營收為263.91億元，創下5年同期新高，月減24%、年增24.3%；累計前十月營收2,759.4億元，亦創13年新高，年增24%。

宏碁營運亮點分別包括：整體個人電腦營收10月年增17.8%，累計前十月年增21.1%；桌上型電腦營收10月年增34.4%，累計前十月年增30.5%；Chromebooks營收10月年增113.5%，累計前十月年增13.7%；商用產品營收10月年增42.2%，累計前十月年增37.7%；平板營收10月年增756.3%，累計前十月年增54.3%；顯示器產品營收10月年增19.5%，累計前十月年增持平。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業累計前十月營收年成長35.9%、營收貢獻35.3%，多數子公司營運呈現穩健成長；其中，旗下公開發行子公司累計前十月營收年增48.2%。

除此之外，孵化中的事業以宏碁智通及宏碁風尚為亮點，累計前十月營收年增分別為45%及13.8%。

平板 宏碁 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華碩營收／10月創新高 AI 伺服器出貨強勁

王品營收／10月21.3億元、連9月創同期新高 前十月兩岸突破200億元

國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

台達電營收／10月746.66億元、年增30.1% 創單月新高

相關新聞

同欣電19:30舉行重訊說明記者會

同欣電（6271） 於9日19時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由總經理呂紹萍說明董事會重大決議事宜。

新光鋼營收／10月年增56％ 前三季大賺21億元、EPS 6.59元 成長動能強

新光鋼（2031）營運表現亮眼，9日公布10月合併營收17.7億元、年增56%，主要受惠國內需求增加、出貨強勁；累計前十月營收162億元、年增10%。此外，新光鋼今年前3季稅後純益21.1億元，每股稅後純益EPS 6.59元，展現強勁獲利能力。

台中銀獲利／前十月自結賺75.2億元 EPS 1.17元

台中銀（2812）9日公告10月份自結盈餘，單月合併稅後純益3.53億元，較9月稅後純益6.5億元，月減45.7%；累計前十月稅後純益75.27億元，相較於去年同期74.4億元，年成長約1.1%，累計每股稅後純益（EPS）為1.17元。

全家營收／10月97.6億元 單月、累月創同期新高

全家（5903）9日公布10月營收為97.6億元，年增0.5%；累計前十月營收為962.9億元，年增5.9%，單月、累月營收皆創同期新高。

宏碁營收／10月年增24.3% 創5年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年10月合併營收為263.91億元，創下5年同期新高，月減24%、年增24.3%；累計前十月營收2,759.4億元，亦創13年新高，年增24%。

威剛擬買回6000張庫藏股 每股213.5元至532.2元

記憶體模組廠威剛董事會決議，自11月10日至明年1月8日，預定自集中交易市場買回6000張庫藏股，買回區間價格213.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。