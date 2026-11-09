宏碁營收／10月年增24.3% 創5年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年10月合併營收為263.91億元，創下5年同期新高，月減24%、年增24.3%；累計前十月營收2,759.4億元，亦創13年新高，年增24%。

宏碁營運亮點分別包括：整體個人電腦營收10月年增17.8%，累計前十月年增21.1%；桌上型電腦營收10月年增34.4%，累計前十月年增30.5%；Chromebooks營收10月年增113.5%，累計前十月年增13.7%；商用產品營收10月年增42.2%，累計前十月年增37.7%；平板營收10月年增756.3%，累計前十月年增54.3%；顯示器產品營收10月年增19.5%，累計前十月年增持平。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業累計前十月營收年成長35.9%、營收貢獻35.3%，多數子公司營運呈現穩健成長；其中，旗下公開發行子公司累計前十月營收年增48.2%。

除此之外，孵化中的事業以宏碁智通及宏碁風尚為亮點，累計前十月營收年增分別為45%及13.8%。