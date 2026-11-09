上品財報／前三季 EPS 9.9元 加碼購置彰濱廠房

上品（4770）今日公布第3季財報。第3季單季稅後純益3.41億元，季增37.15%、年增約39.89%，每股純益（EPS）4.27元。前三季稅後純益7.91億元，年增17.84%，EPS 9.9元。

上品也公告，董事會決議購置彰濱東三路12號廠房，預估總價斥資金額約3.68億元，用於營運所需之廠房擴建。

上品日前表示，海內外晶圓、記憶體業大建廠，帶動電子化學品需求，化學廠也掀起建廠潮，氟素設備及管材、槽體系統需求大增，今年訂單翻倍成長。隨半導體及電子化學品擴廠，對氟素設備及槽車需求強勁。目前需極力放大產能因應，各區域需求皆成長，其中台灣需求尤其強勁。今、明年將持續擴充台灣廠產能，預計於2027年再增加20%左右產能。

獲利表現部分，去年低價訂單影響遞延至今年上半年，但餘單訂單已逐步消化，今年起高毛利訂單占比放大。下半年接單狀況也展望正向。

展望明年，上品也預期，不僅營收、接單較今年成長，因逐步將重心移往台灣，產品組合轉佳，毛利率也可望持續改善。