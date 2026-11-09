麗豐財報／第3季獲利年增四成、EPS 2.8元 前三季達去年全年八成

麗豐-KY（4137）9日公告第3季合併營收10.85億元，季增10.38％、年增5.89％；營業利益2.43億元，加上業外財政補貼收入1,787萬元人民幣挹注，稅後淨利2.31億元，每股純益（EPS）2.8元，年增40％。

麗豐累計2026年前三季合併營收29.87億元，年增7.61％，營業利益5.24億元，稅後淨利4.72億元，EPS為5.72元，年增7.92％，獲利已賺達去年全年的80.22％。

麗豐表示，第3季受惠於核心美容加盟體系持續優化門店經營體質，集團策略已從過往追求數量擴張，轉向堅持高標準加盟要求並推進「去蕪存菁」。隨著門店效益提升，電商與醫美事業穩健成長及業外財政補貼收入挹注，推升第3季毛利率達82.12％，較第2季增加2.11個百分點；營業利益率亦達22.35％，較第2季增加8.24個百分點；稅後淨利率達21.30％，較第2季增加8.62個百分點。

麗豐亦同步公告10月合併營收3.7億元，較去年同期成長3.88％；累計前十月合併營收33.57億元，年增7.19％，其中電商與醫美事業累計營收較去年同期成長45％及17％。

麗豐旗下克麗緹娜事業體第4季迎來消費旺季，最暢銷的經典五大金剛系列推出各種活動方案；為招攬不同投資意向的加盟主，輕型加盟店政策已於9月落地，將持續擴大展店的節奏；電商事業體則隨著「雙11」購物節及年末節慶檔期接續熱絡登場，持續推升各通路拉貨動能。

隨著營運結構優化帶動業績穩健攀升，麗豐強勁的品牌韌性與永續治理亦再創榮耀新頁，近期榮獲國際權威「胡潤百富」2026年度雙項殊榮：集團董事長趙承佑獲頒「產業領袖獎」，集團常務副總兼公益事業理事長蘇鈺珊則榮獲「女性公益先鋒獎」。兩項大獎同步加冕，不僅肯定集團深耕美妝護膚行業與大健康產業的領航姿態，更奠定了麗豐在兩岸三地同業中兼具商業影響力與社會責任的標竿企業形象。

展望2026年第4季，麗豐維持審慎樂觀。集團持續深化「年輕化、智能化、國際化」發展戰略，通路端透過「輕型店」與未來「新型店」等多元加盟模式，彈性對接市場需求並加速高品質拓展；管理端則導入AI智能店務與數據化經營工具，精準掌握消費者需求，持續提升既有門店效益與會員黏著度。搭配電商及醫美事業的穩健擴張，齊力拉升集團整體營運動能，麗豐將持續以成熟的通路規模、產品研發力及科技賦能為核心，驅動集團經營體質升級，為股東及合作夥伴奠定長期永續價值。