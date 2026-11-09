朋億營收／10月13.36億元、年增89.4％ 為同期新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）9日公告今年10月合併營收13.36億元，月減16.4%，年增89.4％，續創歷年同期新高。累計2026年前十個月合併營收達120.45億元，年增73.5％，創同期新高。

朋億表示，受惠半導體、記憶體及先進封裝相關客戶持續推進新廠建置與產能擴充計畫，加上公司近年大型專案承攬與執行經驗持續累積，多項在手大型專案依既定進度進入出貨驗收認列，帶動朋億單月合併營收已連續六個月站穩10億元以上，且單月營收年增幅度保持高成長表現，凸顯朋億承接大型專案與跨區域執行能力持續提升，並逐步帶動整體營收規模進入新的成長階段。

朋億觀察整體業務接單表現，受惠半導體、記憶體及先進封裝客戶擴產需求延續，整體在手訂單仍維持歷史新高水位，看好既有客戶亦積極推進既有專案設備訂單出貨驗收，公司仍積極強化原物料採購、供應鏈管理、各區專業人力配置及跨區域資源整合等策略，創造整體營運良好成長動能。

展望2026年第4季，朋億持審慎樂觀看法。看好AI、高效能運算(HPC)與記憶體市場需求帶動全球半導體廠資本支出計畫延續，朋億將持續深化在兩岸三地及東南亞等地區的在地化服務與區域資源優勢，以期在既有訂單出貨動能延續與多區業務拓展雙軸推進下，帶動未來營運繳出亮麗成績單。