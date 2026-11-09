虎門科技財報／前三季 EPS 3.87元、10月營收雙創同期新高

虎門科技（6791）9日公告第3季營收2.02億元，年減6.37％；歸屬母公司稅後淨利2,559萬元，年減4.6％；每股稅後盈餘（EPS）1.23元，單季營收、獲利較去年同期微減，主因配合客戶驗收時程的波動。CAE需求穩定成長，虎門前三季營收6.02億元，成長3.71％；歸屬母公司稅後淨利8,078萬元，年增15.13％；每股稅後盈餘（EPS）3.87元，累計前三季營收、獲利、EPS仍然創下歷年同期新高。

AI技術發展與算力支撐的趨勢下，虎門在CAE、CPC、工業4.0三大事業群持續多元布局，其中CAE、CPC不斷擴增新產品線；工業4.0則結合軟硬體解決方案，協助客戶自製造到管理全面轉型為智慧生產的工業4.0商業模式。為此，虎門積極擴充專業顧問團隊，成本與費用相對去年同期增加，亦影響了毛利率表現，不過隨著營收持續成長，公司的獲利也將穩定攀升。

虎門10月營收7,561萬元，月增28.8%，年增11.91％，創下同期新高；累計1-10月營收6.78億元，成長4.57％，亦保持創歷年同期新高表現。虎門10月營收來自三大事業部門的貢獻，營收結構逐漸呈現多元成長，CAE在原有產品線穩定之外，軟體新產品線與硬體設備也有營收貢獻；CPC新產品線SAP S/4HANA Cloud、工業4.0也有客戶完成驗收，均開始貢獻營收。

虎門表示，業務布局及人才到位的效益將會日益顯現，工業4.0接單暢旺，已出貨安裝的產線，預計年底前仍有驗收完成貢獻；CPC也陸續與客戶簽約接案，未來將按里程碑階段驗收認列營收，以及穩定的顧問收入。工業4.0與CPC收入增加，第4季營收成長值得期待。