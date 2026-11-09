旅天下法說會／加盟動能全開 2027全台門市目標「突破百家」

旅天下（6961）9日舉行法說會，宣布2027年全台門市目標突破百家，由目前86家擴增至100家，並擴大產品加盟規模、拓展台中與高雄出發商品、強化企服與獎勵旅遊等直營布局，同時持續推動海內外同業整合計劃。

旅天下董事長李嘉寅表示，「旅天下自1月22日掛牌以來，產業競爭力大幅提升，我們對出國市場需求與公司未來營運抱持樂觀態度，看好旅天下未來的成長動能與突破。2027年將以全台門市突破百家為目標，持續擴大加盟版圖，並深耕中南部、強化企服與海內外同業整合」。

旅天下指出，公司以創新的加盟模式為核心策略，透過平台整合同業資源，打造結合數位化、平台化與國際化的旅遊生態圈；在「旅遊好鄰居」的定位下，實體門市將朝社區化經營，成為社區在地旅遊諮詢與安心服務的入口，作為邁向百家門市的基礎。

營運方面，旅天下日前已公告前三季財報，前三季營收34.87億元，年增7.7%，稅後淨利6,433萬元，每股純益2.42元。

根據交通部觀光署統計，國人2026年1至9月出國人次達1,626萬人次，約為2025年全年的86%，出國需求持續攀升。旅天下持續深化與華航（2610）、長榮（2603）、星宇（2646）等國籍傳統航空及低成本航空合作，區隔傳統航空與低成本航空產品，以量能與毛利並重。

中南部出發市場成長快速且獲利良好，被旅天下定位為第二成長引擎，公司規劃籌設中南區產品部，具自主開線、議價與定價能力，擴大台中、高雄出發商品。產品組合上，系列團將分級並推出「好鄰居系列」，客製團則籌建專屬產品團隊，搭配企服業務擴編。

通路方面，旅天下目前全台門市86家，2027年以突破百家門市為目標，將透過招商說明會、開發一樓店面同業等方式擴大。另在直營與企服方面，旅天下目標2027年泛直營（含企服）營收占比8%，規劃在中南區設自營示範旗艦店，並每年加強洽談指標企業福委會，鎖定科技園區、金融及製造大廠，推動企業員旅與獎勵旅遊。

放眼同業整合，客源地端將以通路與產品雙軸加盟擴大規模，並透過與鴻禧旅行社合資的鴻天下旅行社，切入校園分眾旅遊；目的地端則與海外同業合資布局目的地公司，取得獨特或低成本地接資源，區域含日本、韓國、東南亞及其他全球目的地。