永豐金獲利／前十月自結賺385.3億元創同期新高 EPS 2.61元

永豐金（2890）9日公布，2026年10月自結累計稅後淨利達385.31億元 ，較前一年度成長68%，前十月累計每股盈餘（EPS）為2.61元。再加上年化股東權益報酬率達17.1%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

永豐金控2026年累積至十月稅後淨利為385.31億元（年增68%），主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

其中，永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後淨利達203.73億元（年增15%）。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為24%與10%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.24%。

此外，京城銀行稅後淨利為53.42億元。扣除一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，及可辦認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻則為46.45億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.14%。

永豐金證券稅後淨利達120.15億元（年增124%），也創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為110%。

若觀察單月表現，永豐金控10月份稅後淨利為17.56億元（月減49%），月度間的減降主因上個月有大筆承銷手續費淨收益，以及證券及創投子公司受資本市場波動影響，資本利得減少，另因各子公司因目前進行的現金增資案皆需認列員工認股費用，致使獲利相較上月減少。