快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金獲利／前十月自結賺385.3億元創同期新高 EPS 2.61元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄。聯合報系資料照
永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄。聯合報系資料照

永豐金（2890）9日公布，2026年10月自結累計稅後淨利達385.31億元 ，較前一年度成長68%，前十月累計每股盈餘（EPS）為2.61元。再加上年化股東權益報酬率達17.1%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

永豐金控2026年累積至十月稅後淨利為385.31億元（年增68%），主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

其中，永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後淨利達203.73億元（年增15%）。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為24%與10%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.24%。

此外，京城銀行稅後淨利為53.42億元。扣除一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，及可辦認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻則為46.45億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.14%。

永豐金證券稅後淨利達120.15億元（年增124%），也創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為110%。

若觀察單月表現，永豐金控10月份稅後淨利為17.56億元（月減49%），月度間的減降主因上個月有大筆承銷手續費淨收益，以及證券及創投子公司受資本市場波動影響，資本利得減少，另因各子公司因目前進行的現金增資案皆需認列員工認股費用，致使獲利相較上月減少。

永豐金 永豐 EPS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

汎銓財報／第3季EPS達1.56元 10月營收創歷史單月次高

大陸建設交屋！欣陸投控前三季稅後純益年增104% EPS 1.87元

鼎元獲利／自結10月跳增4.5倍 單月EPS 0.114元

台企銀獲利／自結前十月賺123億元、超越去年全年EPS 1.19元

相關新聞

新光鋼營收／10月年增56％ 前三季大賺21億元、EPS 6.59元 成長動能強

新光鋼（2031）營運表現亮眼，9日公布10月合併營收17.7億元、年增56%，主要受惠國內需求增加、出貨強勁；累計前十月營收162億元、年增10%。此外，新光鋼今年前3季稅後純益21.1億元，每股稅後純益EPS 6.59元，展現強勁獲利能力。

台中銀獲利／前十月自結賺75.2億元 EPS 1.17元

台中銀（2812）9日公告10月份自結盈餘，單月合併稅後純益3.53億元，較9月稅後純益6.5億元，月減45.7%；累計前十月稅後純益75.27億元，相較於去年同期74.4億元，年成長約1.1%，累計每股稅後純益（EPS）為1.17元。

全家營收／10月97.6億元 單月、累月創同期新高

全家（5903）9日公布10月營收為97.6億元，年增0.5%；累計前十月營收為962.9億元，年增5.9%，單月、累月營收皆創同期新高。

宏碁營收／10月年增24.3% 創5年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年10月合併營收為263.91億元，創下5年同期新高，月減24%、年增24.3%；累計前十月營收2,759.4億元，亦創13年新高，年增24%。

威剛擬買回6000張庫藏股 每股213.5元至532.2元

記憶體模組廠威剛董事會決議，自11月10日至明年1月8日，預定自集中交易市場買回6000張庫藏股，買回區間價格213.5...

旅天下法說會／加盟動能全開 2027全台門市目標「突破百家」

旅天下（6961）9日舉行法說會，宣布2027年全台門市目標突破百家，由目前86家擴增至100家，並擴大產品加盟規模、拓展台中與高雄出發商品、強化企服與獎勵旅遊等直營布局，同時持續推動海內外同業整合計劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。