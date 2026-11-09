基米前3季每股虧損0.84元 子公司明年啟動興櫃計畫

基因定序大廠基米董事長周孟賢表示，第4季接單滿載，看好明年營運動能可望受惠於CDMO（委託開發暨製造）及海外業務成長；子公司萊斯特跨足新藥研發，預計明年啟動登錄興櫃計畫。

基米今天舉辦媒體交流會。周孟賢表示，過去科研市場案件較不穩定，未來希望拓展較穩定的海外藥廠研究案，並承接藥物開發至生產製造業務。

周孟賢表示，AI發展帶動生醫數據需求，研究從基因體延伸至蛋白質體等多體學領域，推升今年第4季接單滿載，並有望延伸至明年；他指出，過去受政府預算執行時程影響，上半年為淡季，下半年為旺季，明年動能為CDMO及海外業務發展，期望降低季節性波動。

另外，子公司萊斯特於2023年由基米前瞻技術發展事業群分割成立，專注創新藥物研發，由基米提供平台技術、生物資訊及製造支援。周孟賢表示，目前基米持股3成多，萊斯特已引進宇斻管顧及國發基金投資，完成種子輪募資，實收資本額新台幣1.96億元。

萊斯特研發的抗生素增敏劑，首個適應症鎖定囊狀纖維化相關呼吸道感染，預計明年提交一期臨床試驗申請，未來以與藥廠合作授權為主要商業模式。

基米受惠儀器設備、NGS與多體學委案需求熱絡，前3季營收5.2億元，年增6.63%，創同期新高；基米表示，因現階段處於規模擴張的高成長投資期，持續加大新品研發、代理及通路推廣，相關費用增加，前3季每股虧損0.84元。

基米指出，第4季進入傳統旺季，臨床基因檢測服務需求強勁且具接單動能，樂觀看待第4季營運表現。