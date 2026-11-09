中光電投控營收／10月32.53億元 累計前十月329.97億元

中光電投控（3718）9日公告今年十月合併營收32.53億元，較9月合併營收33.84億元減少4%，相較去年同期38.25億元則減少15%。累計2026年前十個月合併營收為329.97億元，較去年同期合併營收321.05億元成長3%。

影像產品十月合併營收約7.49億元，出貨量約4.2萬多台，受到9月基期較高及大陸十一假期造成工作天數減少影響，分別較9月減少20%及11%。累計今年前十個月合併營收約75.34億元，合併出貨量則約42.1萬多台，受到地緣政治衝突以及通膨等不利因素影響，分別較去年同期減少3%及16%。展望11月，由於市場疲弱，客戶以庫存去化為主，預估影像產品出貨量將較十月減少。

節能產品十月份合併營收約16.46億元，較9月份及去年同期分別減少5%。十月大尺寸TV/PID營收為3.4億元，與9月持平；Monitor產品營收為6.91億元，月成長7%；NB機種營收約2.15億元，月減35%；Tablet機種營收約0.76億元，月減12%。十月節能產品整體出貨量約167萬片/台，較9月減少6%。累計今年前十個月節能產品合併營收約172.71億元，較去年同期成長11%；出貨量約2,188萬片/台，較去年減少13%。展望11月，TV/PID及NB產品出貨量可望成長，但Monitor產品將小幅下滑，因此預估節能產品合併出貨量將較十月份微幅成長。