萬海營收／10月234.41億元 月增 7.65%、年增 124.36%

萬海（2615）航運於 9 日公告 2026 年 10 月合併營收為新台幣 234.41 億元，月增 7.65%、年增 124.36%；累計前十月合併營收達新台幣 1,595.97 億元，較去年同期成長 35.92%。

萬海公司表示，儘管 10 月份受中國大陸十一長假影響，工作天數減少致使單月出貨量較 9 月份略為放緩，全球海運市場運價仍維持於相對高位。此外，隨著亞洲近洋航線步入傳統旺季，進一步帶動近洋線運價延續上漲走勢。整體而言，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續止跌回穩於相對高檔，為市場行情提供強勁支撐，帶動本公司 10 月份營收續較上月攀升，締造連續 7 個月營收正成長的佳績，整體營運表現維持穩健。

在航線布局方面，為持續深化印度市場並進一步強化亞洲區域航線網絡，公司將自 11 月下旬起，新增一條串聯越南海防、中國華南、馬來西亞及西印度地區的直航航線（CI8）。該航線將配置 2,800 至 3,000 TEU 級之貨櫃船舶營運。此全新直航服務將有效提升遠東與西印度間的運輸效率與航網覆蓋率，厚植區域市場服務量能，積極滿足客戶日益多元的貨運需求。